Шредер рассказал о судьбе Крыма при будущих президентах России

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер считает присоединение Крыма к России нарушением международного права. При этом он уверен, что ни один российский президент не вернет полуостров Украине.

«В России не будет президента, который снова отделит Крым [от страны]», — сказал Шредер в интервью журналу Spiegel.

По мнению политика, Россия присоединила Крым, поскольку могла лишиться военной базы в Севастополе при вступлении Украины в НАТО. На принятии в альянс Грузии и Украины настаивали США, заявил экс-канцлер.

По его словам, это была «стратегия окружения России», которая на то время была гораздо более открытой к сотрудничеству с НАТО и ЕС.

«Предположительно, Украина вступила бы в НАТО, как того хотела Америка. Тогда Севастополь, один из важнейших морских портов России, оказался бы на территории западного альянса», — пояснил Шредер.

Он также призвал к роспуску НАТО «в существующей форме». Речь идет не о том, чтобы разрушить военные объекты, а о самостоятельной военной политике ЕС, не зависящей от США.

«Как европейцы мы должны иметь возможность самостоятельно вмешаться военными средствами в рамках структур НАТО», — сказал Шредер.

Он также выступил против санкций в отношении России, заявив, что не понимает, «чего они должны достичь».

Шредер является председателем совета директоров «Роснефти» и главой комитета акционеров компании Nord Stream AG — оператора газопровода «Северный поток».