Шредер обозвал посла Украины карликом и отверг его критику
«Да, да, какой-то карлик с Украины, какие-то критические… Это никого не интересует, даже в Германии», — цитирует слова Шредера в подкасте издание Deutsche Welle.
Так бывший глава правительства Германии отреагировал на реакцию украинского посла Андрея Мельника. Ранее Шредер заявил, что антироссийские санкции необходимо отменить, а Россия никогда не отдаст Крым.
Мельник заявил, что Украина вернет полуостров еще при жизни экс-канцлера, и назвал призывы немецких политиков к отмене санкций против России «ударом в лицо украинцам». Он предложил Шредеру пари, что Крым «непременно вернется в лоно матери-Украины».
Темой подкаста Шредера была пандемия коронавируса. Он высоко оценил действия канцлера Германии Ангелы Меркель в борьбе с распространением нового вируса и похвалил ее за позицию по расширению международного сотрудничества.
Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году по результатам референдума. После этого некоторые западные страны ввели против России экономические и политические санкции.