Шредер назвал санкции против России ошибочным путем

Во время пандемии коронавируса страны должны заниматься вопросами экономики. Именно поэтому введение антироссийских санкций является ошибочным путем, считает экс-федеральный канцлер Германии Герхард Шредер.

«Что будет сложно, так это восполнить огромные экономические потери во всем мире <…> В такой ситуации на мировом рынке, когда речь идет о необходимости содействия восстановлению экономики, накладывать друг на друга санкции — это действительно совершенно ошибочный путь», — заявил Шредер ТАСС.

Он добавил, что при ситуации с коронавирусом необходимо стимулировать экономику России. По словам бывшего канцлера, российские власти запустили многое по правильному пути, приняв необходимые меры.

«Сейчас можно заметить наличие слабых мест в системе здравоохранения. Я думаю, что президент и правительство позаботятся о том, чтобы как можно скорее устранить их», — подчеркнул Шредер.

Экс-канцлер заключил, что в сложившейся ситуации просто необходимо пересмотреть вопрос санкций.

В середине марта член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт уже предлагал отменить санкции против России. Он подчеркивал, что пандемия негативно скажется на экономике Европы, поэтому необходимо восстановить товарооборот с российской стороной.