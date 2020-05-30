Шредер назвал санкции против России ошибочным путем
«Что будет сложно, так это восполнить огромные экономические потери во всем мире <…> В такой ситуации на мировом рынке, когда речь идет о необходимости содействия восстановлению экономики, накладывать друг на друга санкции — это действительно совершенно ошибочный путь», — заявил Шредер ТАСС.
Он добавил, что при ситуации с коронавирусом необходимо стимулировать экономику России. По словам бывшего канцлера, российские власти запустили многое по правильному пути, приняв необходимые меры.
«Сейчас можно заметить наличие слабых мест в системе здравоохранения. Я думаю, что президент и правительство позаботятся о том, чтобы как можно скорее устранить их», — подчеркнул Шредер.
Экс-канцлер заключил, что в сложившейся ситуации просто необходимо пересмотреть вопрос санкций.
В середине марта член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт уже предлагал отменить санкции против России. Он подчеркивал, что пандемия негативно скажется на экономике Европы, поэтому необходимо восстановить товарооборот с российской стороной.