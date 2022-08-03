Шредер назвал мудрым решение Меркель и Штайнмайера не пустить Украину в НАТО

Экс-глава правительства Германии Ангела Меркель и бывший министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер в 2008 году приняли мудрое решение о недопущении вступления Украины в НАТО. Такое мнение выразил бывший федеральный канцлер ФРГ Герхард Шредер.

Он напомнил, что вопрос о членстве Украины в НАТО поднимался на саммите альянса в 2008 году. Тогда, по его словам, этому помешали Меркель и Штайнмайер, написал ТАСС.

«Это было мудрое решение, и даже господин Зеленский (президент Украины — прим. ред.) сказал, что есть альтернатива, такая как вооруженный нейтралитет Украины без членства в НАТО, как у Австрии», — подчеркнул Шредер в интервью Stern.

В 2020 году Североатлантический совет НАТО предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями. В июне 2021 года лидеры альянса подтвердили решение, что Украине будет предоставлен план действий по членству в НАТО.

На сегодняшний день страна наряду с Австралией, Грузией, Иорданией, Финляндией и Швецией является одним из шести партнеров альянса.