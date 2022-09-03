Мир 03 сентября 2022, 09:55 Поделиться Telegram

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Viber Шредер назвал бредом угрозы Зеленского отвоевать Крым Экс-канцлер Германии Шредер: Украина не получит Крым военным путем РИА «Новости»

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Идея украинского президента Владимира Зеленского вернуть Крым военным путем лишена смысла. Киев не сможет получить полуостров таким образом. Об этом заявил экс-канцлер Германии Герхард Шредер испанской газете ABC.

«Идея о том, что президент Зеленский сможет получить Крым военным путем, — это бред», — подчеркнул бывший канцлер ФРГ.

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Он напомнил, что полуостров отошел УССР по решению первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, который предполагал, что «СССР проживет столько же, сколько католическая церковь».

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«Это вопрос, который может быть решен со временем, возможно, не за 99 лет, как в случае с Гонконгом, но он может быть решен перед лицом следующего поколения», — резюмировал политик.

Ранее Герхард Шредер выступил за запуск «Северного потока — 2». Он раскритиковал нынешнее руководство Германии и подчеркнул, что решения немецких властей грозят низким уровнем жизни немцев. Специалисты уверены — политик всегда ведет себя как рачительный хозяин, ведь при Шредере ФРГ жила гораздо лучше.

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