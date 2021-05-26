Бельгия выявила масштабную «шпионскую» кибератаку

Правоохранительные органы Бельгии зафиксировали масштабную кибератаку. Предположительно, хакеры хотели получить конфиденциальные данные, а характер их действий вызывает «подозрения в шпионаже». Об этом сообщил RTBF со ссылкой на государственный Центр кибербезопасности.

По информации центра, признаки кибератаки выявили в марте 2021 года. Работу хакеров удалось найти после сообщений Microsoft об уязвимости в программном обеспечении Exchange Server. Сама попытка взлома произошла весной 2019 года.

«Это очень сложная атака, для которой хакеры использовали методы, специально разработанные для того, чтобы проникнуть в сеть незаметно и как можно дольше оставаться незамеченными. Сложность атаки указывает на то, что ее провели продвинутые и опытные злоумышленники с обширными возможностями», — заявили в центре.

Пока специалисты не знают, удалось ли хакерам получить какие-либо данные. При этом представитель бельгийского МВД отметил, что характер кибератаки вызывает «подозрения в шпионаже». Сейчас расследование продолжается, поэтому правоохранители не могут раскрыть его детали.