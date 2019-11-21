Шпионское видео с военным РФ назвали подлинным в Сербии

В YouTube появилась видеозапись, на которой, по заверениям Сербии, российский военный Георгий Клебан передает деньги своему вероятному балканскому агенту. Начальник аналитического управления Агентства безопасности и информации Сербии Реля Жельски подтвердил подлинность видео.

«Наши службы, как гражданская, так и военная, проводят интенсивную работу по установлению всех обстоятельств. Детали по этой теме огласит президент Сербии», — сообщил Жельски. По его словам, видеозапись — подлинная.

Впрочем, по словам контрразведчика, разведывательную работу на территории Сербии ведут многие страны. Речь не только о России: на территории Сербии действуют представители США, Великобритании, Франции и региональные игроки, такие как Хорватия и Албания. Каждая разведка очень интенсивно работает во благо своих интересов, подчеркнул Жельски.

«Все меры, которые находятся в ведении Агентства безопасности и информации и Агентства военной безопасности, принимаются и будут приниматься на профессиональном уровне, максимально ответственно и своевременно», — добавил начальник отдела.

Между тем оказалось, что видеозаписи, на которой запечатлен факт передачи денег российским военным вероятному сербскому агенту, уже несколько лет. Об этом сообщила сербская газета «Политика».

«Видеозаписи, на которой, вероятно, российский разведчик передает деньги сербскому офицеру, несколько лет. Кроме того, как стало известно „Политике“, человек, который, как утверждается, является сербским офицером, не имеет отношения к нашим структурам безопасности», — указало издание. Вероятнее всего, на видео запечатлен представитель сербских коммерческих структур.