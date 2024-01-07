07 января 2024, 15:35
Шпионящие за военными базами БПЛА обнаружили в Германии
Bild: неопознанные дроны больше года шпионили за тренировками ВСУ в Германии
Военные полигоны Германии, где проходят обучение и тренировки украинские военные, стали местом регулярного наблюдения беспилотников-шпионов неизвестного происхождения. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники в военных кругах.
Собеседники уточнили, что дроны заметили еще в октябре 2022 года. Минобороны даже создало специальную группу для борьбы с беспилотниками. Но за все время работы не удалось ни принудительно посадить летательные аппараты, ни вычислить их оператора.
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Депутат от фракции Свободная демократическая партия бундестага Марку Фабер заявил, что считает причастной к шпионажу Россию.
«Беспилотники регулярно замечают над полигоном Клиц, где украинцы тренируются управлять танками Leopard. На других объектах одновременно появляется сразу несколько дронов. Такая организация наблюдения четко указывает на Россию», — заявил он.
Депутат признал, что никаких доказательств этой версии у него нет.
Входящие в правящую коалицию депутаты бундестага объединились с оппозиционными фракциями немецкого парламента, чтобы надавить на канцлера Олафа Шольца и заставить его передать ВСУ дальнобойные ракеты Taurus.
Народные избранники заявили, что, получив оружие дальнего действия, украинские боевики не только остановят авиацию России, но и смогут наносить удары вглубь территории страны, где находятся структуры снабжения и командования.
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