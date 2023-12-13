Мир 13 декабря 2023, 23:53 Шпионивший в Норвегии «бразилец» признался, что он россиянин VG: шпионивший в Норвегии «бразилец» оказался русским Pxhere

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Исследователь из норвежского университета Тромсе, подозреваемый в шпионаже, признался, что он русский. Об этом сообщила норвежская газета VG.

Осенью 2022 года стало известно о задержании Хосе Ассиса Джаммарии с бразильским гражданством. Спецслужбы Норвегии обвинили мужчину в незаконной разведке и сборе данных по заданию российских властей.

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«Приглашенный исследователь из Университета Тромсе теперь признается, что он — Михаил Валерьевич Микушин из России», — заявили журналисты.

Мужчину арестовали в Норвегии 23 октября 2022 года. Сейчас он находится под стражей по обвинению в шпионаже. Задержанному грозит до трех лет лишения свободы по статье о незаконной разведке.

Ранее по обвинению в шпионаже арестовали бывшего посла США в Боливии Мануэля Рочу. Минюст Соединенных Штатов заявил, что мужчина работал на кубинское правительство.

В ноябре в Дивногорске Красноярского края задержали местного жителя по подозрению в шпионаже в пользу Украины. По версии следствия, мужчина передавал данные о расположении воинский частей.