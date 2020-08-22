Шпион «передал» секретные данные через затопленную станцию «Мир» в ролике СВР Украины
По сюжету видео украинский шпион выполняет сверхсекретное задание за границей, за ним охотятся некие враги, но он успешно передает данные через похожий на «Мир» спутник и скрывается.
«Посмотрев этот „шедевр“, остается один вопрос: вы действительно себе это так представляете? Не позорьтесь и удалите видео, а лучше меняйте работу и идите поднимать сельское хозяйство», — написал на странице украинской СВР в Facebook пользователь Mirislav Max.
«Откуда такая тяга к рекламе той деятельности, которая должна держаться от света софитов?» — задался вопросом Artemy Kotovskу.
Некоторые пользователи отметили, что этот ролик — «тупой распил бабла» и «дешевый треш».
Советская космическая станция «Мир» находилась на орбите Земли с 1986 года. Она функционировала 14 лет. В 2001 году станцию затопили в океане.