Шпион «передал» секретные данные через затопленную станцию «Мир» в ролике СВР Украины

СВР Украины опубликовала ролик о работе украинского шпиона, который выполняет за границей секретное задание. Он «передает» данные через «спутник», который похож на затопленную в 2001 году орбитальную станцию «Мир». Пользователи посоветовали не позориться и удалить этот ролик.

По сюжету видео украинский шпион выполняет сверхсекретное задание за границей, за ним охотятся некие враги, но он успешно передает данные через похожий на «Мир» спутник и скрывается.

«Посмотрев этот „шедевр“, остается один вопрос: вы действительно себе это так представляете? Не позорьтесь и удалите видео, а лучше меняйте работу и идите поднимать сельское хозяйство», — написал на странице украинской СВР в Facebook пользователь Mirislav Max.

«Откуда такая тяга к рекламе той деятельности, которая должна держаться от света софитов?» — задался вопросом Artemy Kotovskу.

Некоторые пользователи отметили, что этот ролик — «тупой распил бабла» и «дешевый треш».

Советская космическая станция «Мир» находилась на орбите Земли с 1986 года. Она функционировала 14 лет. В 2001 году станцию затопили в океане.