«Шпилька Байдену». Слова Трампа об изучении Россией американских вертолетов в Афганистане назвали популистскими

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что американские вертолеты в Афганистане попадут на изучение в руки России, чтобы насолить своему оппоненту, действующему главе Белого дома Джо Байдену. Его слова — это популизм. Таким мнением с «360» поделился главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Это популистское заявление, направленное на то, чтобы вставить шпильку Байдену. Талибы* действительно получили в свои руки целый ряд образцов вооружения, военной техники, но я не думаю, что [они] будут их передавать России или Китаю. Скорее всего, „Талибан“*, если у него позволит техническая возможность привлечь прежних афганских специалистов, будет пытаться каким-то образом использовать эти вертолеты и другую военную технику», — объяснил Коротченко.

По словам собеседника, если у талибов* ничего не получится с американскими вертолетами, то все будет просто разграблено. Он добавил, что оставленная США в Афганистане техника неинтересна ни России, ни КНР. Отечественная оборонка сейчас выпускает все классы вертолетов, которые превосходят по своим характеристикам зарубежные аналоги, поэтому ничего нового узнать просто не получится.

Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Россия и Китай будут изучать новейшие американские вертолеты Black Hawk, которые военные США оставили армии Афганистана. Он отметил, что их надо было уничтожить перед приходом к власти талибов*, однако этого не сделали. Техника попала к боевикам.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.