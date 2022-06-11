Шпиль бельгийской церкви рухнул на толпу людей при пожаре. Видео

Пожар вспыхнул в церкви бельгийского городка Бинше. В результате возгорания рухнул шпиль здания, который упал прямо на толпу местных жителей.

По информации «Франкоязычного бельгийского радио и телевидения» (RTBF), огонь разгорелся в церкви Реколле, расположенной в центре города. Во время пожара у здания собралось большое количество людей. Многие снимали полыхающее сооружение на видео. На кадрах одного из местных жителей видно, что в какой-то момент шпиль церкви с грохотом падает на мостовую.

Внизу находились десятки человек, но никто из них не пострадал. На место прибыли порядка 20 пожарных расчетов, которые принялись тушить огонь.

Согласно предварительным данным, причиной пожара стал поджег. Об этом говорят три очага возгорания, найденные пожарными. Во время пожара в здании никого не было. Муниципальные власти сообщили, что крыша церкви выгорела полностью. Теперь необходимо провести анализ устойчивости здания. В целях безопасности эвакуировали жителей близлежащих районов.

Церковь закрыли на ремонт еще в 2015 году. Как уточнила местная мэрия, с тех пор здание заняла неформальная молодежь. Точные причины и обстоятельства пожара предстоит выяснить специалистам.