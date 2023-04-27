Мир 27 апреля 2023, 03:00 Шпаргалку с написанными по слогам именами журналистов заметили в руках у Байдена NYP: Байден показал шпаргалку с написанными по слогам именами журналистов Викимедиа

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Президент США Джо Байден случайно показал шпаргалку, в которой для него расписали вопросы от журналистов и их фамилии по слогам. По данным газеты New York Post, это произошло на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с южнокорейским коллегой Юн Сок Елем в Вашингтоне.

По данным издания, Байден в какой-то момент перевернул листок с фотографией, должностью и вопросом обратившейся к нему сотрудницы прессы.

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«Как вы увязываете ваши приоритеты во внутренней политике — например, переориентацию производства полупроводников — с внешней политикой, основанной на альянсах?» — говорилось в вопросе.

Также над ним напечатали снимок журналистки издания Los Angeles Times Кортни Субраманиан. На заметке было видно, что ее фамилию транскрибировали для американского лидера по слогам.

Президент США Байден часто попадает в поле зрения СМИ и из-за постоянных ляпов и конфузов. В одной из своих речей он проговорился, что у него есть список журналистов, на вопросы которых нужно ответить. Также сообщалось, что в преддверии саммита G20 Байдену подготовили шпаргалку, в которой описывались все действий, которые он должен там предпринять.