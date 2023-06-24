Мир 24 июня 2023, 00:22 Схожие детали обнаружили в затонувшем батискафе и атомных подлодках ВМФ США Newsweek: атомные подлодки США управляются игровыми джойстиками, как и батискаф «Титан» Pxhere

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Атомные подлодки Военно-морского флота США используют в управлении такой же игровой джойстик, что и затонувший в Атлантике батискаф «Титан». Об этом сообщил журнал Newsweek.

Военные США, как уточнили журналисты, с 2018 года используют контроллеры на некоторых подводных лодках. Как объяснил капитан второго ранга Рид Кепп, джойстики обходятся дешевле. Кроме того, молодым морякам привыкнуть к ним проще. В этом им помогает опыт в видеоиграх.

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Разработала панель управления компания Lockheed Martin, отмечается в публикации. По информации журналистов, она стоила около 38 тысяч долларов.

Компания и эксперты из ВМС приспособили для этих целей игровые контроллеры. Они, как предполагается, стоили дешевле, чем 30 долларов.

Утром 18 июня подводный аппарат «Титан» отправился в двухчасовой рейс к месту крушения «Титаника». Через некоторое время связь с батискафом прервалась. Из-за большой глубины поиски не увенчались успехом, 22 июня экипаж из пяти человек объявили погибшим. Спасатели обнаружили обломки аппарата. По их словам, он разрушился из-за имплозии — направленного внутрь взрыва, под воздействием толщи воды. Одной из особенностей «Титана» было то, что он управлялся игровым джойстиком за 30 долларов.