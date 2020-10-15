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    15 октября 2020, 08:58

    Showtime продолжит культовый сериал «Декстер» после долгого перерыва

    Андрей Иванов

    Восьмой сезон сериала «Декстер» о серийном убийце, который работает судмедэкспертом, вышел в 2013 году. Спустя семь лет создатели решили продолжить проект. Съемки начнутся в 2021 году. Об этом сообщил портал Deadline.
    Showtime продолжит культовый сериал «Декстер» после долгого перерыва

    По данным портала, продолжение сериала давно обсуждали с бывшим главой Showtime Дэвидом Невинсом, который сейчас занимает пост креативного директорам CBS и генерального директора Showtime Networks. Нэвинс еще в 2015 году сказал, что «Декстер» — это единственный сериал, о продолжении которого он думает.

    Шоураннером нового «Декстера» станет продюсер и писатель Клайд Филлипс, который создал первые четыре сезона сериала. Главную роль также исполнит Майкл Си Холл.

    «Мы планировали вернуться к этому уникальному персонажу в случае, если бы смогли найти особый творческий подход к продолжению сериала. Что ж, я счастлив сообщить, что Клайд Филлипс и Майкл Си Холл нашли его. Нам не терпится приступить к съемкам и рассказать миру о новых приключениях Декстера», — приводит портал слова менеджера Showtime Гэри Левина.

    Декстер Морган — судмедэксперт, специалист по брызгам крови, который работает в полиции Майами. Будучи серийным убийцей, он помогает искать себе подобных.