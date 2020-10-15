Showtime продолжит культовый сериал «Декстер» после долгого перерыва

По данным портала, продолжение сериала давно обсуждали с бывшим главой Showtime Дэвидом Невинсом, который сейчас занимает пост креативного директорам CBS и генерального директора Showtime Networks. Нэвинс еще в 2015 году сказал, что «Декстер» — это единственный сериал, о продолжении которого он думает.

Шоураннером нового «Декстера» станет продюсер и писатель Клайд Филлипс, который создал первые четыре сезона сериала. Главную роль также исполнит Майкл Си Холл.

«Мы планировали вернуться к этому уникальному персонажу в случае, если бы смогли найти особый творческий подход к продолжению сериала. Что ж, я счастлив сообщить, что Клайд Филлипс и Майкл Си Холл нашли его. Нам не терпится приступить к съемкам и рассказать миру о новых приключениях Декстера», — приводит портал слова менеджера Showtime Гэри Левина.

Декстер Морган — судмедэксперт, специалист по брызгам крови, который работает в полиции Майами. Будучи серийным убийцей, он помогает искать себе подобных.