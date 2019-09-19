  • Шоу «Холостяк» завершилось сенсацией: семейное счастье обрели две девушки

    19 сентября 2019, 11:12

    Ольга Чеснокова

    Еще двое участников американского телешоу «Холостяк» обрели счастье. Однако на этот раз влюбленной парой стали две девушки. Участница Деми Барнетт сделала предложение своей возлюбленной Кристиан Хаггерти, ради которой бросила другого участника проекта Дерека Пета. Об этом сообщило ИА Nation News.

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    Шоу «Холостяк в раю» — продолжение обычного «Холостяка» и «Холостячки». В нем принимают участие участники предыдущих проектов, так и не сумевшие найти свою вторую половинку. На протяжении всего сезона Деми Барнетт пыталась построить отношения с Петом. Однако их роман не привел к счастливому финалу.

    Организаторы шоу узнали, что Барнетт до сих пор испытывает чувства к Хаггерти. По этой причине они решили позвать последнюю на проект. В итоге бывшая пассия увела у мужчины его избранницу. Бернетт сама разорвала с ним отношения, узнав, что к ней приедет Хаггерти.

    Встреча девушек произошла на берегу моря, где они смогли признаться друг другу, что скучали.

    «Я люблю тебя, и я даже не думала, что можно так относиться к кому бы то ни было», — заявила Барнетт. Затем она достала спрятанную коробочку с кольцом, и опустившись на колено, предложила Хаггерт выйти за нее замуж. Изумленная девушка ответила согласием.

    Бернетт и Хаггерти стали первой гомосексуальной парой на проекте. Для зрителей такой финал стал неожиданностью. Они нашли искренней встречу девушек, хоть и не поняли их решение остаться в реалити дальше, сообщила «Экспресс Газета».