Шоу «Холостяк» завершилось сенсацией: семейное счастье обрели две девушки
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Шоу «Холостяк в раю» — продолжение обычного «Холостяка» и «Холостячки». В нем принимают участие участники предыдущих проектов, так и не сумевшие найти свою вторую половинку. На протяжении всего сезона Деми Барнетт пыталась построить отношения с Петом. Однако их роман не привел к счастливому финалу.
Организаторы шоу узнали, что Барнетт до сих пор испытывает чувства к Хаггерти. По этой причине они решили позвать последнюю на проект. В итоге бывшая пассия увела у мужчины его избранницу. Бернетт сама разорвала с ним отношения, узнав, что к ней приедет Хаггерти.
Встреча девушек произошла на берегу моря, где они смогли признаться друг другу, что скучали.
«Я люблю тебя, и я даже не думала, что можно так относиться к кому бы то ни было», — заявила Барнетт. Затем она достала спрятанную коробочку с кольцом, и опустившись на колено, предложила Хаггерт выйти за нее замуж. Изумленная девушка ответила согласием.
Бернетт и Хаггерти стали первой гомосексуальной парой на проекте. Для зрителей такой финал стал неожиданностью. Они нашли искренней встречу девушек, хоть и не поняли их решение остаться в реалити дальше, сообщила «Экспресс Газета».