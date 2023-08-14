14 августа 2023, 10:35
Шотландцев предупредили об уголовном преследовании за насмешки над стариками
Daily Mail: в Шотландии можно будет попасть в тюрьму за насмешки над пожилыми
Власти Шотландии за слово «старик» смогут в будущем привлекать людей к уголовной ответственности. Все дело в новых законах, которые считают дискриминацию по возрасту преступлением. Об этом сообщил британский таблоид Daily Mail.
Новый порядок начнет действовать с 2024 году. Теперь за грубое слово с определением возраста можно будет получить штраф или даже отправиться под стражу.
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Получается, выражения «старая мегера» или «сварливый старик» больше нельзя будет использовать. Однако и за «молокососа» или «щенка» тоже придется ответить.
Критики новых инициатив отметили, что под понятие о возрастной дискриминации могут попасть многие слова. Например, такие невинные как «молодой человек» или «девушка». Доказать, что в них нет ничего плохого, будет непросто.
Ранее появилась информация, что в Нью-Йорке приняли закон, который запрещает дискриминацию человека по весу и росту. Об этом напомнило издание«АиФ».
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