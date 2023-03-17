Мир 17 марта 2023, 08:53 Шотландский националист попал в неловкую ситуацию из-за вопроса украинкам о мужчинах Daily Mail: шотландский политик Хамза Юсуф спросил у украинских беженок, где мужчины Pxhere

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Кандидат на пост лидера правящей Национальной партии Шотландии (SNP), министр здравоохранения региона Хамза Юсуф оказался в неловкой ситуации во время встречи с беженками с Украины. Он задал вопросом, где все мужчины. Об этом написал таблоид Daily Mail.

Мероприятие прошло в Эдинбурге в рамках предвыборной кампании Юсуфа. Он поговорил и сфотографировался с украинками, а потом задал вопрос: «Итак, у меня есть один вопрос: где все мужчины?»

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Местная оппозиция раскритиковала его после этого случая. Политик объяснил позже, что спросил о мужчинах, потому что несколько из них были неподалеку. По его мнению, вряд ли беженки были оскорблены или расстроены таким разговором.

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Лидер националистов и первый министр Шотландии Никола Стерджен ранее подала в отставку. Голосование на выборах ее приемника продлится до 27 марта. На этот пост, кроме Хамзы Юсуфа, претендуют депутат Эш Риган и глава Минфина Шотландии Кейт Форбс.