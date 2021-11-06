Шотландский балет переделает «Щелкунчика» из-за расистских отсылок

В Шотландии планируют переделать традиционную рождественскую постановку — «Щелкунчика». Такое решение принял Шотландский балет, чтобы избавиться от расизма, которым «пронизан» спектакль.

Об этом сообщил Telegraph со ссылкой на представителя Шотландского балета.

«Мы не должны ходить на цыпочках вокруг „расистских“ карикатур в „Щелкунчике“», — процитировало издание его слова.

Собеседник подчеркнул, что изменения будут «тонкими, но важными». Их главная цель — избавить балет от нюансов в изображении иностранных культур, которые в современном обществе могут посчитать оскорблением по расовому признаку.

Перемены коснутся декораций для второго акта балета, а также нескольких частей самого выступления. Например, танцев в «Стране сладостей» — арабские станут менее сексуальными, китайских танцоров переоденут в другие костюмы. Их избавят от заостренных пальцев, шляп с рисовыми полями и характерных длинных усов. Кроме того, впервые за историю постановки «Щелкунчика» театром роль мастера игрушек Дроссельмейера отдадут женщинам.

Художественный руководитель Шотландского балета Кристофер Хэмпсон уверен, что исправление «неуместных культурных стереотипов» лишь сделает балет более богатым.

«Если мы видим расистские стереотипы или слышим о расизме в балетном мире, с этим необходимо бороться», — заключил он.