Шотландия вернулась к идее второго референдума о независимости

Первый министр Шотландии Никола Стерджен сообщила, что намерена добиться проведения второго референдума о независимости страны. По ее мнению, «пришло время поговорить о независимости и сделать выбор». Пресс-конференция, где прозвучало заявление, транслировалась на сайте шотландского правительства.

Стерджен отметила, что Шотландия, как и другие страны, сегодня сталкивается с «серьезными проблемами», но имеет «огромные преимущества и потенциал».

«Обновленный аргумент в пользу независимости касается того, как мы готовимся преодолевать трудности и реализовывать свой потенциал сейчас и в будущем», — добавила министр.

По ее словам, жители страдают от резкого роста цен и «растущего неравенства», а также ограниченности государственных финансов и многих последствий Brexit (выхода Великобритании из ЕС).

«Все эти проблемы усугубились — или, что наиболее очевидно в случае Brexit, были напрямую вызваны тем фактом, что мы не независимы», — считает Стерджен.

На этом «критическом этапе» страна сталкивается с фундаментальным вопросом — о том, стоит ли привязываться к британской экономической модели, обрекающей Шотландию на «относительно плохие экономические и социальные результаты». Стерджен предложила вдохновиться примером соседних стран Европы.

«Этим странам во многих случаях не хватает изобилия ресурсов, которыми благословлена ​​Шотландия. Все они независимы, и они богаче и справедливее Великобритании», — заметила первый министр.

Она заверила, что любой референдум будет проходить в соответствии с законом. Правительство Шотландии ищет способ добиться его проведения без одобрения властей Великобритании.

Стерджен еще в прошлом году озвучивала планы по организации референдума — после кризиса, вызванного пандемией.

Первый референдум о независимости Шотландии прошел в 2014 году. За то, чтобы остаться в составе Великобритании, проголосовали более 55% участников.