Шотландия огласила дату референдума о независимости

Глава Шотландии заявила, что «пришло время» для независимости, референдум может пройти в 2023 году. Об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен. Ее слова процитировало издание Sky News.

«Шотландское правительство предлагает, чтобы референдум о независимости состоялся 19 октября 2023 года», — сказала Стерджен.

Ранее она выразила готовность добиться проведения референдума о независимости. По ее мнению, выход региона из состава Великобритании сделают Шотландию «более благополучной и справедливой».

Стерджен отметила, что в случае положительного голосования за независимость страна не будет зависеть от решений Вестминстерского правительства, за которое она не голосовала.

Английский премьер-министр Борис Джонсон неоднократно заявлял, что не допустит второго референдума в Шотландии. По его словам, поскольку народ региона выразил свое мнение в сентябре 2014 года. Тогда местным жителям предложили ответить на вопрос: должна ли страна стать независимой? Больше половины (55,3%) опрошенных проголосовали против отделения.