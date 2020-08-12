Шотландец обнаружил клад возрастом три тысячи лет

Древний клад времен Бронзового века обнаружил археологи-любители в Шотландии. Они использовали для поиска артефактов металлоискатель.

Житель Шотландии Маруиш Степьен вместе с друзьями занимался раскопками в конце июня. Вдруг его металлоискатель поймал очень сильный сигнал на глубине примерно в полметра, сообщает The Guardian. Тогда Степьен вызвал на подмогу специалистов из организации Treasure Trove, которая работает при Национальном музее Шотландии. Профессионалы почти месяц изучали место обнаружения клада и смогли поднять на поверхность несколько действительно ценных находок. Например, древний меч в ножнах, украшенный ремнями и пряжками, части колес с карет и декоративные украшения конской сбруи. Кстати, во время раскопок Маруиш Степьен и его друзья жили недалеко от места археологической экспедиции: они специально разбили там лагерь, чтобы быть поближе к своей находке.

«Я так рад, что земля открыла мне то, что скрывалось под ней более трех тысяч лет», — поделился археолог-любитель.

Представители Национального музея Шотландии заявили, что эта находка имеет очень важное значение, так как ученые располагают небольшими сведениями о жизни людей в Бронзовом веке на территории современной Шотландии.