facebook_pixel
    08 января 2022, 10:21

    Перестрелка возобновилась в Алма-Ате

    Telegram-канал SHOT: В Алма-Ате возобновилась перестрелка, слышны автоматные очереди

    Максим Зинкин

    Продолжаются протесты в Казахстане, связанные с повышением цен на сжиженный газ. Как сообщил Telegram-канал SHOT, в Алма-Ате вновь возобновилась перестрелка.

    Перестрелка возобновилась в Алма-Ате

    Источник отметил, что слышны автоматные очереди.

    Беспорядки продолжаются в Казахстане уже пятый день кряду. Президент республики обратился за помощью к ОДКБ, попросив власти стран-участниц ввести миротворцев.

    Два дня назад в Казахстан прибыли российские военнослужащие.

    Утром 8 января стало известно о задержании бывшего главы Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова, его подозревают в государственной измене.

    Президент республики Касым-Жомарт Токаев разрешил силовикам открывать огонь по террористам на поражение.