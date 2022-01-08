Перестрелка возобновилась в Алма-Ате

Продолжаются протесты в Казахстане, связанные с повышением цен на сжиженный газ. Как сообщил Telegram-канал SHOT, в Алма-Ате вновь возобновилась перестрелка.

Источник отметил, что слышны автоматные очереди.

Беспорядки продолжаются в Казахстане уже пятый день кряду. Президент республики обратился за помощью к ОДКБ, попросив власти стран-участниц ввести миротворцев.

Два дня назад в Казахстан прибыли российские военнослужащие.

Утром 8 января стало известно о задержании бывшего главы Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова, его подозревают в государственной измене.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев разрешил силовикам открывать огонь по террористам на поражение.