Мир 04 июля 2023, 13:42 ШОС запустила процесс принятия Белоруссии в свой состав Члены ШОС подписали меморандум об обязательствах Белоруссии по присоединению РИА «Новости»

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На заседании Совета глав государств — членов ШОС подписали меморандум, который запустил процедуру присоединения Белоруссии. Об этом сообщил ТАСС.

Заседание под председательством Индии организовали в формате видеоконференции. Его участники — главы государств в составе ШОС — подписали меморандум об обязательствах Белоруссии по вступлению и запустили процедуру ее вступления в объединение в качестве полноправного члена.

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Белоруссия участвовала в жизни ШОС в качестве наблюдателя и подала в 2022 году заявку на вступление. Генсек Чжан Мин подтвердил, что позиция республики соответствует принципам организации.

Участники заседания официально приняли в состав ШОС другую страну — Иран. Он прошел все необходимые процедуры менее чем за два года и стал девятым членом.

Президент России Владимир Путин поздравил коллегу Эбрахима Раиси с этим событием и пожелал членства Белоруссии.