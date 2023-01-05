05 января 2023, 07:17
ШОС заявила о готовности создать условия для решения украинского кризиса
Генсек ШОС Мин сообщил о готовности создать условия для разрешения украинского конфликта
Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) готовы создать необходимые условия для решения украинского кризиса. Об этом РИА «Новости» заявил генеральный секретарь организации Чжан Мин.
«Многие члены ШОС уже сообщали о своей готовности помочь в установлении контактов, чтобы решить проблему в рамках преодоления украинского конфликта», — сказал он.
Реклама
По словам Мина, в ШОС уделяют огромное внимание нынешней ситуации на Украине.
Реклама
«Мы поддерживаем соответствующие стороны, чтобы они шли навстречу переговоров и завершили кризис дипломатическими, мирными и политическими средствами», — добавил генсек ШОС.
Ранее о своей готовности стать посредником на мирных переговорах России и Украины заявила Италия.
Однако глава МИД РФ Мария Захарова раскритиковала это решение, заявив, что российская сторона не примет эту страну в подобной роли из-за массированных поставок вооружений.
Россия
Украина
Реклама
Реклама