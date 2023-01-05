Мир 05 января 2023, 07:17 ШОС заявила о готовности создать условия для решения украинского кризиса Генсек ШОС Мин сообщил о готовности создать условия для разрешения украинского конфликта РИА «Новости»

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Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) готовы создать необходимые условия для решения украинского кризиса. Об этом РИА «Новости» заявил генеральный секретарь организации Чжан Мин.

«Многие члены ШОС уже сообщали о своей готовности помочь в установлении контактов, чтобы решить проблему в рамках преодоления украинского конфликта», — сказал он.

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По словам Мина, в ШОС уделяют огромное внимание нынешней ситуации на Украине.

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«Мы поддерживаем соответствующие стороны, чтобы они шли навстречу переговоров и завершили кризис дипломатическими, мирными и политическими средствами», — добавил генсек ШОС.

Ранее о своей готовности стать посредником на мирных переговорах России и Украины заявила Италия.

Однако глава МИД РФ Мария Захарова раскритиковала это решение, заявив, что российская сторона не примет эту страну в подобной роли из-за массированных поставок вооружений.