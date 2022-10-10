Шор предостерег молдавские власти от присоединения страны к санкциям против России | 360°

Мир 10 октября 2022, 08:31 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Шор предостерег молдавские власти от присоединения страны к санкциям против России Лидер партии Шор: присоединение Молдавии к санкциям — это объявление войны своим гражданам РИА «Новости»

Читать 360tv в

Если Молдавия присоединится к антироссийским санкциям, то она практически объявит войну своему народу. Такое заявление сделал молдавский оппозиционный политик Илан Шор.

«Присоединение молдавских властей к санкциям против правительства (России) — это то же самое, что объявить войну собственному народу. Я допускаю, что такую глупость нынешние молдавские власти совершат, но это будет равносильно объявлению войны собственным людям», — сказал Шор в комментарии РИА «Новости».

Реклама

Сам политик сейчас находится не в Молдавии, поскольку на родине его ждет арест. После того как к власти пришла партия «Действие и солидарность», Шора лишился парламентского иммунитета из-за подозрений в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах.

Реклама

Запад после начала спецоперации на Украине ввел несколько новых пакетов санкций против России. Молдавия официально к ограничительным мерам не присоединилась, но лидер страны Майя Санду говорила о поддержке молдавской стороной западных санкций в финансово-банковской сфере.

Тем временем в республике еще с середины сентября проходят акции протеста. Люди возмущены

0 0 0 0 0 0