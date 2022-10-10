Шор предостерег молдавские власти от присоединения страны к санкциям против России | 360°

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Шор предостерег молдавские власти от присоединения страны к санкциям против России

Лидер партии Шор: присоединение Молдавии к санкциям — это объявление войны своим гражданам

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Если Молдавия присоединится к антироссийским санкциям, то она практически объявит войну своему народу. Такое заявление сделал молдавский оппозиционный политик Илан Шор.

«Присоединение молдавских властей к санкциям против правительства (России) — это то же самое, что объявить войну собственному народу. Я допускаю, что такую глупость нынешние молдавские власти совершат, но это будет равносильно объявлению войны собственным людям», — сказал  Шор в комментарии РИА «Новости».

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Сам политик сейчас находится не в Молдавии, поскольку на родине его ждет арест. После того как к власти пришла партия «Действие и солидарность», Шора лишился парламентского иммунитета из-за подозрений в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах.

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Запад после начала спецоперации на Украине ввел несколько новых пакетов санкций против России. Молдавия официально к ограничительным мерам не присоединилась, но лидер страны Майя Санду говорила о поддержке молдавской стороной западных санкций в финансово-банковской сфере.

Тем временем в республике еще с середины сентября проходят акции протеста. Люди возмущены

подорожанием продуктов питания и энергоносителей, рекордной инфляцией и падением уровня жизни.

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