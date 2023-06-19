19 июня 2023, 17:11
«Шор» обжалует решение о запрете партии в Молдавии в ЕСПЧ
Адвокат Коленко сообщил, что запрет партии «Шор» в Молдавии обжалуют в ЕСПЧ
Решение Конституционного суда Молдавии о запрете оппозиционной партии «Шор» оспорят в Европейском суде по правам человека. Об этом заявил представляющий интересы партии адвокат Аурелио Коленко, его слова привело РИА «Новости».
«Конституционный суд вынес преступный по своей сути и беспрецедентный вердикт. Его мы обжалуем в Европейском суде по правам человека. Власти Молдавии продемонстрировали, что далеки от Евросоюза, в который сами хотят интегрироваться», — сказал он.
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В понедельник суд Молдавии постановил запретить партию «Шор» на территории Молдавии, а Минюсту республики поручили создать комиссию по ее исключению из государственного реестра и ликвидации.
При этом представляющие партию депутаты продолжат работу в парламенте, но без права интегрироваться в другие политические силы.
В апреле главу партии Илана Шора приговорили к 15 годам тюрьмы по обвинению за банковских махинациях.
Молдавия
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