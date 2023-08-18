Мир 18 августа 2023, 20:28 Шольцу пришлось оправдываться за поставки оружия Украине Канцлера ФРГ Олафа Шольца освистали во время предвыборного мероприятия в Мюнхене РИА «Новости»

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Предвыборное мероприятие Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на центральной площади Мюнхена прошло не по плану. Зрители освистали канцлера ФРГ Олафа Шольца, сообщило немецкое информационное агентство DPA.

Еще до начала выступления Шольца обстановка на площади Мариенплац была напряженной. Из толпы раздавались свист и недовольные крики. Некоторые протестующие держали плакаты с призывом прекратить поставки вооружений Украине.

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Возможно, поэтому свое выступление немецкий канцлер начал именно с украинского вопроса. Шольц назвал правильным решение кабинета министров о поддержке Украины.

«Сюда относятся и поставки оружия», — заявил он.

По словам канцлера ФРГ, правительство тщательно взвешивает каждое решение, чтобы не допустить обострения в отношениях между Россией и НАТО.

На прошлой неделе американская газета Politico написала, что Шольц выступил против поставок дальнобойных ракет Тaurus Украине из-за опасений за свой рейтинг. По версии СМИ, около 80% немцев недовольны работой кабинета министров на фоне экономического спада в стране. Личный рейтинг Олафа Шольца тоже упал — сейчас его поддерживают лишь 33% немцев.