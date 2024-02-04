Мир 04 февраля 2024, 12:55 Шольцу посоветовали практику холодной войны для организации встречи с Путиным Экс-посол Украины Мельник посоветовал Шольцу начать переговоры с Путиным Flashpic / Global Look Press

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Переговоры между Россией и Украиной сейчас невозможны, поэтому лучше всего задействовать дипломатические силы других стран. Канцлер Германии Олаф Шольц вполне может лично встретиться с президентом Владимиром Путиным. Такое предложение в комментарии NTV.de высказал бывший посол Украины в Берлине Андрей Мельник.

Он напомнил, что после начала спецоперации глава правительства Германии часто общался с российским лидером по телефону, но все эти усилия оказались тщетными. По мнению дипломата, так немецкий канцлер только демонстрировал желание исправить ситуацию, прекрасно осознавая всю бесполезность своего поступка.

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«Почему бы господину Шольцу не встретиться с Путиным? Не нужно приглашать его прямо сейчас в Германию на пиво или лететь в Москву самому. Во время холодной войны были встречи, например, в Исландии, за закрытыми дверями», — заявил Мельник.

Бывший посол Украины подчеркнул, что сейчас все мировые державы обязаны найти дипломатический подход к президенту России, одновременно привлекая к этой инициативе страны Глобального Юга. Мельник заметил, что пришло время действовать, а не ждать, пока закончатся боевые действия.

Андрей Мельник работал послом Германии с 2015 по 2022 год. За все это время он сделал ряд скандальных заявлений. После отказа канцлера ФРГ Олафа Шольца от поездки в Киев дипломат назвал его «обиженной ливерной колбасой». Глава немецкого правительства заявил, что выпад дипломата его не обидел, но Мельник все же принес извинения.