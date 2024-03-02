Мир 02 марта 2024, 05:00 Шольца заподозрили во лжи после утечки записи беседы немецких военных Focus: Шольц солгал о невозможности поставок ракет Taurus Украине РИА «Новости»

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Канцлера ФРГ Олафа Шольца заподозрили во лжи после его слов, что ракеты Taurus нельзя поставлять Украине из-за того, что для их запуска нужны немецкие офицеры. Об этом сообщило издание Focus.

Издание отметило, что публикация аудиозаписи беседы немецких высокопоставленных офицеров о планах ракетной атаки по Крымскому мосту поставила Шольца в затруднительное положение.

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«С другой стороны, генералы в записи предполагают, что Украина сможет управлять ими и самостоятельно», — говорится в материале.

До этого издание Bild сообщило, что в Германии по требованию бундесвера заблокировали аккаунты в социальной сети X, которые опубликовали запись беседы немецких офицеров.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила действия военного ведомства ФРГ словами «заметают следы».

Российское дипломатическое ведомство уже потребовало от Германии объяснить планы атаки на Крымский мост, уточнив, что отказ будет расценен как признание ее вины.