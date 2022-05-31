Шольца заподозрили в двойной игре по отношению к Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ведет двойную игру по отношению к Украине. Такое заявление сделала старший научный сотрудник Германского института международных отношений Сабина Фишер. Ее слова привел журналист издания The Spectator Вольфганг Мюнхау.

Фишер отметила, что Германия всегда ценила и ставила в приоритет торговые отношения с Россией. Такая позиция может сохраняться и сейчас, предположил Мюнхау.

При этом недавние заявления Шольца идут вразрез с прежним отношением Германии к России. Фишер напомнила, что в ходе недавнего телевизионного обращения к украинцам канцлер ФРГ заявил, что Германия на их стороне.

Эксперт предположила, что таким образом Шольц создает видимость политической позиции, «популярной» у членов ЕС и НАТО. При этом, по ее мнению, он пытается сохранить прежние торговые отношения с Россией. Мюнхау предположил, что такая «двойная» игра может нанести вред всей Европе.

«Немецкий меркантилизм просто невыносим. Либо немецкие политики положат ему конец, чего пока не предвидится, либо ЕС ждет распад», — написал он.

30 мая Шольц заявил, что Германия ускоренно готовится к независимости от энергоносителей России. Эти слова канцлера ФРГ привел RT.