Мир 11 февраля 2024, 14:33 Шольца в Вашингтоне сравнили с собакой Байдена Welt: в Вашингтоне канцлера ФРГ Шольца сравнили с собакой президента Байдена Julia Nikhinson - Pool via CNP/Consolidated News Photos/globallookpress

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В Вашингтоне канцлера Германии Олафа Шольца сравнили с собакой президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом сообщило немецкое издание Welt.

«Если поспрашивать в Госдепартаменте, то можно узнать, что у Байдена есть даже двуногий немецкий друг», — рассказали авторы материала.

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Фраза является отсылкой к поговорке, которую придумал бывший американский лидер Гарри Трумэн. Она гласит: «Если вы хотите иметь друга в Вашингтоне, заведите себе собаку». Журналисты добавили, что у Байдена уже есть две немецкие овчарки.

«Шольц любит прятаться за Байденом», — заявил директор европейского направления аналитического центра Hudson Institute Питер Раф.

Ранее стало известно, что овчарку Байдена Коммандера увезли из Белого дома. Причиной стали неоднократные нападения на агентов Секретной службы США. С октября 2022 по январь 2023 года любимый пес главы государства 10 раз накидывался на персонал Белого дома. Решающим стал 11-й случай, когда собака укусила офицера.