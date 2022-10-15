Шольца раскритиковали в ФРГ за сравнение оружия для ВСУ с ракетами Третьего рейха | 360°

Мир 15 октября 2022, 23:01 Поделиться Telegram

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Viber Шольца раскритиковали в ФРГ за сравнение оружия для ВСУ с ракетами Третьего рейха Слова канцлера Олафа Шольца о поставках оружия Украине вызывали спор в Германии РИА «Новости»

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Глава ведомства федерального канцлера ФРГ Вольфганг Шмидт сравнил поставки немецкого оружия Киеву с выпуском ракет «Фау-2» в Третьем рейхе. из-Такое мнение вызвало спор, сообщило РИА «Новости».

Во время рассуждений о поставках оружия Украине Шмидт вспомнил о ракете «Фау-2», которую нацисты называли «чудо-оружием». В ответ глава администрации канцлера Олаф Шольц отметил, надеяться на ракету, которая вмиг положило бы конец конфликту на Украине, нельзя. Ведь такого оружия не существует.

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После этого член комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман назвала мнение Шмидта неуместным.

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«Коллегиально предлагаю Вольфгангу Шмидту немного углубить его познания в оружии. Тогда бы он быстро осознал, что сравнение с нацистским оружием попросту неправильно», — объяснила она в интервью агентству DPA.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц предложил расширить Евросоюз, чтобы «усилить влияние ФРГ в мире».

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