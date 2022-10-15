Шольца раскритиковали в ФРГ за сравнение оружия для ВСУ с ракетами Третьего рейха | 360°

Все новости

Спецоперация

16 октября 2022, 20:19

Количество погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до трех человек

Происшествия

16 октября 2022, 20:11

После взрыва газа в доме в Подмосковье эвакуировали 40 человек

Реклама

Общество

16 октября 2022, 19:56

Слова спецпредставителя ООН о виагре для армии России сочли извращенной фантазией

Спорт

16 октября 2022, 19:42

Россиянин Рублев победил на турнире АТР в Испании

Важное

16 октября 2022, 19:40

ВСУ готовят Запорожью судьбу Мариуполя

Эксклюзив

16 октября 2022, 19:34

Консерваторы выбирают Трасс замену из аутсайдеров. Их напугало возвращение Джонсона

Общество

16 октября 2022, 19:32

Режим ЧС ввели в Коми после разлива нефти

Мир

16 октября 2022, 19:11

США взяли на себя охрану границ Швеции до вступления в НАТО

Москва

16 октября 2022, 19:10

Иномарка сбила велосипедиста в центре Москвы

Мир

15 октября 2022, 23:01

Шольца раскритиковали в ФРГ за сравнение оружия для ВСУ с ракетами Третьего рейха

Слова канцлера Олафа Шольца о поставках оружия Украине вызывали спор в Германии

Читать 360tv в

Глава ведомства федерального канцлера ФРГ Вольфганг Шмидт сравнил поставки немецкого оружия Киеву с выпуском ракет «Фау-2» в Третьем рейхе. из-Такое мнение вызвало спор, сообщило РИА «Новости».

Во время рассуждений о поставках оружия Украине Шмидт вспомнил о ракете «Фау-2», которую нацисты называли «чудо-оружием». В ответ глава администрации канцлера Олаф Шольц отметил, надеяться на ракету, которая вмиг положило бы конец конфликту на Украине, нельзя. Ведь такого оружия не существует.

Реклама

После этого член комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман назвала мнение Шмидта неуместным.

Реклама

«Коллегиально предлагаю Вольфгангу Шмидту немного углубить его познания в оружии. Тогда бы он быстро осознал, что сравнение с нацистским оружием попросту неправильно», — объяснила она в интервью агентству DPA.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц предложил расширить Евросоюз, чтобы «усилить влияние ФРГ в мире».

Германия

Ракеты

Олаф Шольц

0

0

0

0

2

0

Реклама

Реклама