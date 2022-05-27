Шольца призвали уйти в отставку после слов об Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад и Украина не примут навязанный мир на чужих условиях. Эти слова резко раскритиковали читатели немецкого издания FAZ.

По словам многих пользователей, канцлер пытается выдать желаемое за действительное. Они призвали Шольца уйти в отставку.

«Он не способен действовать, наверное, он каждый день натыкается на сомнения в собственных мыслях. Как и во время эпидемии коронавируса, он предпочитает перекладывать ответственность за действия на других. <…> Он должен как можно скорее покинуть свой пост», — написал один из читателей.

Другой заявил, что от канцлера и не стоило ожидать ничего другого, кроме слов. По его мнению, за красивыми выражениями Шольц прячутся лицемерие и намеренное нежелание действовать.

«Шольц каким-то образом стал запрограммированной говорящей куклой. Он не говорит об интересах страны, которую представляет, он „федеральный канцлер Запада“, мелкий и послушный руководитель подразделения НАТО», — подчеркнул пользователь.

Канцлер Германии говорил об Украине во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он подчеркнул, что ни Запад, ни Украина не примут навязанного мира.