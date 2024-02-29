Мир 29 февраля 2024, 18:23 Шольца обвинили в злоупотреблении разведданными The Telegraph: после заявлений о Taurus Шольца обвинили в раскрытии разведданных Jens Schlueter / Global Look Press

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На канцлера Германии Олафа Шольца обрушился вал критики после его заявлений о помощи британских военных ВСУ в обслуживании ракет Storm Shadow. Об этом сообщила газета The Telegraph.

Шольцу указали на «вопиющее злоупотребление разведданными». Поводом стали его высказывания в контексте отказа от поставок немецких Taurus на Украину.

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Канцлер подчеркивал, что страна не поставит режиму Владимира Зеленского этот тип ракет, который является аналогом Storm Shadow. Он пояснил, что для этого необходимо присутствие немецких военных на украинской территории, и сослался на позицию Франции и Великобритании по указанному вопросу. Шольц также отмечал, что следование британцам превратит Германию в участницу конфликта.

Депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) и бывший председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Роттген счел слова главы правительства ФРГ безответственными.

«Заявление канцлера относительно предполагаемой причастности Франции и Великобритании к эксплуатации крылатых ракет большой дальности, используемых на Украине, является совершенно безответственным», — подчеркнул он.

Роттген связал поступок Шольца с намерением отвлечь внимание от нежелания ФРГ вооружать ВСУ собственными дальнобойными ракетами.

«Это вопиющее злоупотребление разведданными. <…> Без сомнения, Россия воспользуется этим для эскалации конфликта», — поддержал мнение немецкого коллеги британский депутат-консерватор Тобиас Эллвуд.