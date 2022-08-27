Канцлер Германии Олаф Шольц и члены правительства шантажируют немцев, решая за их счет проблемы энергокомпаний. Об этом сообщило американское издание Bloomberg.

Министр экономики и вице-канцлер Роберт Хабек сообщил, что крупнейшая газовая компания Германии Uniper может обанкротиться, если отменить новый налог, призванный компенсировать скачки цен на топливо. Он подчеркнул, что закрытие предприятия принесет немцам еще больше негативных последствий.

Новый налог правительство хочет внести с 1 октября. Немцы подвергли критике этот план правительства, так как в выигрыше от него останутся энергокомпании. Хабек в ответ устроил шантаж. Он заявил, будто без этого сбора Германию ждет крах. Но допустил, что некоторые «детали» налога можно и пересмотреть.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что цель Запада — заставить Россию заплатить максимально высокую цену за освобождение Донбасса. Поэтому обещание канцлера Германии Олафа Шольца не поставлять Украине оружие, которое приведет к эскалации, ничего не значит и является пустым звуком.