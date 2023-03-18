Мир 18 марта 2023, 04:05 Шольца обвинили в потере связи с реальностью Лидер немецкой оппозиции Мерц заявил о потере канцлером ФРГ Шольцем связи с реальностью РИА «Новости»

Читать 360tv в

Лидер оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в потере связи с реальностью. По его словам, которые привел T-online, федеральное правительство дезориентировано и не способно действовать.

Так оппозиционный политик прокомментировал последнее выступление главы кабмина в бундестаге. Он отметил, что восприятие Шольцем нынешней ситуации в Германии «тревожным образом расходится с действительностью».

Реклама

«Господин канцлер, вы теряете связь с реальностью в нашей стране», — обратился к главе немецкого правительства Мерц.

Реклама

Глава ХДС назвал правящую в стране коалицию «светофорной» и обвинил ее в постоянных распрях и внутренних конфликтах по различным вопросам. Он призвал не отрицать того факта, что политики постоянно ссорятся.

Шольц в ходе своего выступления в бундестаге заявил, что страна за последние восемь месяцев стала независимой от российских поставок газа и нефти. Он пообещал, что ситуация на Украине «разумеется снова станет центральной темой» на ближайшем совете Евросоюза, который намечен на 23–24 марта.

Ранее немецкий канцлер заявил, что Германия предоставляет Украине политическую, финансовую, военную и гуманитарную поддержку и продолжит это делать, пока страна в этом нуждается.