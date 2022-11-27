Мир 27 ноября 2022, 12:52 Шольца назвали «американской марионеткой» из-за решения отказаться от российской нефти Читателей Die Welt возмутил план Шольца остановить закупки нефти из России с января РИА «Новости»

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Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали канцлера Олафа Шольца. Им не понравились план Германии остановить закупки российской нефти. Страна собирается отказаться от топлива из России с января 2023 года.

Заявление немецкого канцлера обескуражило комментаторов. По их мнению, нефтяное эмбарго навредит прежде всего Германии, а не России.

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«Шольц хорошо вжился в роль американской марионетки. Но пора остановиться», — констатировал один из читателей.

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Другой потребовал у канцлера объяснений, как немцы смогут оплачивать счета. А третий написал, что выслал свои счета лично Шольцу и ждет чек о подтверждении оплаты на почту.

«Шольц своими действиями наносит невероятный ущерб собственной стране. Его решение можно сравнить с государственной изменой», — заключили читатели издания.

Журналист Габор Штайнгарт уже отмечал, что политики Германии отправили экономику страны в «клещи» США.