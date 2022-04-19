Шольц завил о недопустимости победы России на Украине

В Германии считают, что победы России на Украине допустить нельзя. Немецкие власти практически исчерпали собственные запасы в вопросе поставок вооружений, но намерены обратиться за помощью к предприятиям ВПК.

С таким заявлением выступил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщил RT в своем Telegram-канале.

Власти страны уже запросили у оборонных концернов данные по поставкам оружия на Украину, добавил ТАСС, и готовы обеспечить его покупку Киевом. Сейчас, отметил Шольц, украинская сторона вместе с коллегами из Германии изучает вероятный список вооружений. После одобрения Берлин «немедленно оплатит» поставки, уточнило РИА «Новости».

Канцлер озвучил планы Германии после видеозвонка, участие в котором приняли президенты США и Франции, премьер-министры Канады и Италии, а также главы Европейского совета и Еврокомиссии.