Шольц заверил Путина, что Украина не войдет в НАТО в ближайшие 30 лет

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что еще до начала спецоперации обсуждал с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Украине. Тогда он заверил российского лидера, что Украина не войдет в состав НАТО в ближайшие 30 лет.

По словам канцлера, во время разговора с Путиным он заверил его, что НАТО никогда не представляло угрозы для России, написало издание Die Welt.

Также канцлер обсудил с президентом вопрос присоединения Украины к НАТО. Он заявил, что «этого не произойдет в ближайшие 30 лет». Шольц не стал уточнять, когда именно проводил переговоры с российским лидером.

До начала выполнения спецоперации Шольц и Путин разговаривали 21 декабря. Они делились мнениями по различным вопросам по телефону. В середине февраля канцлер Германии приезжал в Москву для обсуждения ситуации на Украине. За день до переговоров с Путиным он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.