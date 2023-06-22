Мир 22 июня 2023, 18:28 Шольц заявил об осознании Украиной невозможности быстрого вступления в НАТО Канцлер ФРГ Шольц: Украина осознала невозможность вступления в НАТО до конца конфликта РИА «Новости»

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Власти Украины признали, что шансов на вступление Украины в НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе нет. С таким заявлением выступил канцлер Германии Олаф Шольц в эфире телеканала ZDF.

Он подчеркнул, что сейчас для входящих в НАТО стран приоритетом является укрепление обороноспособности Украины.

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«Украинское правительство само заявило, что о вступлении в НАТО не может быть и речи, пока конфликт с Россией находится в горячей стадии», — отметил Шольц.

Канцлер Германии добавил, что НАТО совместно с руководством Евросоюза и странами G7 работает над эффективными и долгосрочными гарантиями для Украины в области безопасности.

В начале этой недели Шольц заявил, что намерен оказывать поддержку Украине на всем протяжении конфликта, но сделает все, чтобы страна не стала участницей НАТО. Помимо этого, он указал на то, что странам Европы следует скорректировать свою политику и учитывать, что боевые действия затянутся на долгий срок.