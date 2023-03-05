Мир 05 марта 2023, 20:11 Шольц заявил о публичном отказе Китая от поставок оружия в Россию Канцлер Германии Шольц рассказал о последствиях для Китая за поставки оружия в Россию РИА «Новости»

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Правительство Китая публично пообещало не поставлять оружие в Россию. Нарушение этих заверений приведет к серьезным последствиям для страны. Об этом в эфире телеканала CNN заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Он пояснил, что Китай получил четкий сигнал Евросоюза о наказании за обход санкций. Пока никаких нарушений никто не увидел, но наблюдение продолжается. Кроме того, власти КНР прислушались к требованию не допускать поставок оружия России.

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«Публично они говорили, что не будут этого делать, потому что это приведет к последствиям», — заявил Шольц.

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Канцлер Германии подчеркнул, что, несмотря на гарантии властей Китая, нужно сохранять осторожность и продолжать наблюдение: страна сохраняет сотрудничество с Россией, хотя оба государства развиваются разными путями.

О планах Китая по поставкам летального вооружения России в середине февраля заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. МИД Китая назвал заявление американцев угрозами и давлением на отношения страны с Россией.