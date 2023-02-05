05 февраля 2023, 11:14
Шольц заявил о неоправдавшихся «сценариях ужасов» суровой зимы
Канцлер ФРГ Шольц: сценарии суровой зимы с замерзающими людьми не оправдались
Нынешняя зима в Германии выдается пока что достаточно теплой. С полной уверенностью можно считать, что все негативные сценарии с замерзающими людьми не оправдались. Об этом изданию Bild заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.
«В СМИ можно было встретить много статей на тему, что население Германии замерзнет из-за суровой зимы. Хорошая новость состоит в том, что эти сценарии не оправдались», — сказал он.
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Шольц напомнил, что немецкие власти разработали меры поддержки населения и организаций, выделив на эти цели 300 миллиардов евро.
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«Энергетический кризис в полной степени показал, на что способна Германия. Мы построили новые терминалы приема газа на севере страны, заключили новые контракты на поставку энергоносителя после отказа России поставлять его», — добавил он.
Ранее Министерство экономики Германии сообщило, что страна к 2026 году сможет полностью заместить потребление российского газа на внутреннем рынке за счет других источников.
Германия
Олаф Шольц
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