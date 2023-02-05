Мир 05 февраля 2023, 08:24 Шольц заявил о договоренности с Зеленским по отказу от ударов по российским городам Шольц сообщил о консенсусе с Зеленским об отказе от ударов по России из западного оружия РИА «Новости»

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Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что с президентом Украины Владимиром Зеленским есть договоренность об отказе от ударов из иностранного оружия по городам России. Об этом он сообщил изданию Bild.

«Определенный консенсус на этот счет существует», — ответил Шольц на соответствующий вопрос.

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США сообщали о выделении нового пакета военной помощи Украине на 2,2 миллиарда долларов. В него войдут ракеты большой дальности для реактивной системы залпового огня HIMARS и средства противовоздушной обороны.

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Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявлял, что украинские военные оставляют за собой право самим выбирать цели для ударов ракетами большей дальности.

Пресс-секретарь президента России Владимир Песков в ответ напомнил слова Владимира Путина о том, что стране есть чем ответить на поставки ВСУ дальнобойных вооружений.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подтверждал готовность государства применить все имеющиеся виды вооружений в зависимости от стоящих перед ним угроз.