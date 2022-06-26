Шольц заявил об обеспокоенности глав стран G7 экономической ситуацией в мире

Первое заседание главы государств стран G7 посвятили ситуации в мировой экономике. Как сообщил ТАСС, об этом журналистам рассказал канцлер Германии Олаф Шольц.

Он пояснил, что все участники заседания высказали свою обеспокоенность сложившейся ситуацией. Кроме того, они предложили взять на себя ответственность для поиска выхода из ситуации.

«Все страны G7 обеспокоены кризисами, которые нам нужно преодолеть: во многих странах темпы экономического роста снижаются, наблюдаются высокая инфляция и нехватка сырья, нарушение цепочек поставок», — перечислил Шольц.

Он добавил, что сам саммит должен стать ясным сигналом сплоченности западных стран перед новыми вызовами.

Саммит лидеров стран G7 в Германии проходит в альпийском замке Эльмау с 26 по 28 июня. В ходе встречи к лидерам Великобритании, Италии, Германии, США, Канады, Франции и Японии присоединятся руководители Аргентины, Индии, Индонезии, Сенегала и ЮАР.