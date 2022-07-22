Шольц заявил, что в ФРГ достаточно трубопроводов для поставок российского газа

Введенных в эксплуатацию трубопроводов в ФРГ достаточно, чтобы Россия поставляла прописанные в контрактах объемы газа. Об этом на пресс-конференции заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Сейчас работает три трубопровода. У России никогда не было оснований не выполнить свои обязательства по поставкам с технической точки зрения», — сказал политик.

Шольц напомнил, что есть трубопровод через Украину, а также «Ямал — Европа» и «Северный поток».

Канцлер также добавил, что власти ФРГ не считают реальным основанием для этого решения заявленную «Газпромом» причину для заниженного уровня прокачки невозврат с ремонта в Канаде турбины Siemens.

Газопровод «Северный поток» возобновил свою работу 21 июля после почти двухнедельного простоя из-за технического обслуживания.

Согласно данным оператора OPAL Gastranspor, пропускная мощность газопровода составляет около 40%.

Помощник президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия выполняет все свои обязательства по прокачке газа.