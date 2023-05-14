Мир 14 мая 2023, 14:12 Шольц заявил, что Украина готова к миру, но не на условиях России Шольц: Украина при нашей поддержке хочет мира, но не на условиях России РИА «Новости»

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Украинские власти готовы к достижению мирного решения, но не готовы к тому, чтобы условия диктовала Россия, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц. С таким заявлением он выступил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине, сообщил ТАСС.

«Нужно везде [по всему миру] говорить о том, что Украина готова к миру», — подчеркнул Шольц.

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По его мнению, в Киеве «по праву» и при полной поддержке со стороны Запада требуют, чтобы Россия не диктовала условия, а мир не означал заморозку конфликта.

Канцлер затронул и ряд других проблем, а именно растущие цены и продовольственную безопасность. С этими вопросами столкнулись многие страны, указал Шольц. А виновна в этом, по его словам, Россия.

«Но причина этого находится в Москве», — подчеркнул он.

Зеленский прибыл в Германию из Рима в ночь на 14 мая. В Италии он также провел ряд встреч с руководством страны.