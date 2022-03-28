Шольц заявил, что смена власти в РФ не является целью НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что смена власти в России не является целью НАТО. Так он прокомментировал выступление американского президента Джо Байдена в Варшаве. Слова немецкого руководителя привел телеканал ARD.

«Это не является нашей целью. Мы едины в том, что смена режима (в России) не стоит на повестке дня и не является целью политики, которую мы ведем», — сказал Шольц.

Ранее президент США Джо Байден во время выступления в Польше, которую он посетил в рамках европейского турне, сделал выпад в адрес своего российского коллеги Владимира Путина. Он заявил, что Украина «никогда не станет победой для России», а сам действующий российский президент «не может оставаться у власти».

В Белом доме попытались объяснить слова американского лидера. Там сообщили, что точка зрения Байдена заключалась в том, что Путину нельзя позволить использовать силу в отношении соседей или региона, американский президент не имел в виду власть Путина в России или смену режима.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также отметил, что Вашингтон не располагает стратегией, нацеленной на смену российской власти.

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не Джо Байдену решать, кому находиться у власти в России, а народу страны.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что никогда бы не позволил себе таких оскорблений в адрес российского лидера Владимира Путина, которые накануне прозвучали из уст американского президента Джо Байдена.