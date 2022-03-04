Шольц заявил, что Путин не обманывал его насчет спецоперации

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что во время встречи с главой России Владимиром Путиным в Москве он не получал обещаний о том, что спецоперации на Украине не будет.

Шольц отметил, что не раскрывает никакого секрета, а повторяет то, что и так сразу же сказал на совместной пресс-конференции по окончании разговора с Путиным.

«Я дал ясно понять, что такого заявления, что этого не произойдет, не было», — привело РИА «Новости» слова Шольца. Так он ответил на вопрос, считает ли он, что российский лидер обманул его, нарушив якобы данное в ходе переговоров обещание по Украине.

«Заявления о том, что этого не случится, никто не получал», — подчеркнул канцлер ФРГ.

До этого Шольц счел правильным решением отказ Украине и Грузии в приеме в НАТО. Он подчеркнул, что вопрос членства этих стран в Североатлантическом альянсе в повестке не значился. Шольц также отверг возможное вступление Украины и Грузии в ЕС, указав на необходимость остановить конфликт. Западные санкции, которые ввели против России, немецкий канцлер счел одновременно и давлением, и путем к дипломатии.