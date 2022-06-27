Шольц заявил, что предложение США о запрете на поставки золота из России нужно обсуждать в ЕС

Инициативу США запретить поставки золота из России нужно обсуждать в Евросоюзе, а не на саммите стран G7. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Мы обсуждаем этот вопрос, но его нужно будет обсуждать и в кругу ЕС, так что решение по этому делу в конечном итоге будет принимать не G7. Но мы постоянно будем „совершенствовать“ наши санкции — на это могут положиться все, кто их поддерживает, и этого должно ожидать российское руководство», — сказал Шольц телеканалу ZDF.

Ранее Reuters написало, что американский президент Джо Байден договорился с лидерами стран G7 о запрете импорта нового золота из России.

Источник агентства заявлял, что Минфин США 28 июня выпустит постановление о запрете на ввоз в страну нового золота из РФ. Публично лидеры стран G7, по данным СМИ, должны будут объявить об этом во время саммита в Мадриде. Данное решение дополнит существующие антироссийские санкции.